Врач рассказал, сколько яиц можно съесть на Пасху

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора назвала яйцо одним из полезных продуктов.

На Пасху можно съесть 2-3 яйца, такое количество не навредит здоровью, но в неделю следует употреблять не более 4 яиц. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Специалист отметила, что ничего страшного не будет, если съесть 2-3 яйца на Пасху, но если постоянно злоупотреблять продуктом, то может произойти избыток калорий. Маргарита Провоторова также назвала яйцо одним из полезных продуктов, так как в нем содержится 7 граммов белка, 5 граммов жира, холин, витамины А, Е, D.

При этом рекомендуется ограничить потребление яиц при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы, отметила Провоторова.

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