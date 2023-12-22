В Петербурге в январе ввели в эксплуатацию 76 домов

Также в январе 2024 года в Санкт-Петербурге сдано 24 объекта общегражданского назначения.

За январь 2024 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 560 852,00 кв. м. жилья – это 76 домов на 12 835 квартир, включая индивидуальное строительство. Такую статистику привел портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу жилья в первом месяце 2024 года стал Выборгский район. Здесь введено в эксплуатацию 3 дома на 2382 квартиры площадью 110 136,00 кв.м. Следующим по объему ввода жилищного строительства стал Красногвардейский район – сдано 93 663,50 кв.м. жилья, это 6 домов на 1904 квартиры. На третьем месте Приморский район, где введено в эксплуатацию 4 дома на 2350 квартир общей площадью 80 602,80 кв.м.

Также в январе 2024 года в Санкт-Петербурге сдано 24 объекта общегражданского назначения.

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Фото: портал "Строительный Петербург"