В Петербурге за ночь выпало 12 мм осадков

На территории Ленобласти дожди были ещё более интенсивными – метеостанция Шлиссельбурга отметила выпадение 33 мм осадков.

По предварительным данным, за минувшую ночь в Петербурге выпало 12 мм осадков, что составляет 1/5 от месячной нормы октября (19%). Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На территории Ленобласти дожди были ещё более интенсивными – метеостанция Шлиссельбурга отметила выпадение 33 мм осадков (больше половины от нормы). Окончательные данные о ночных осадках появятся после 9:00.

Также стало известно, что Петербург 4 октября останется во власти циклонического вихря.

Фото: количество осадков в мм за последние 12 часов по данным на 6 утра (Михаил Леус)