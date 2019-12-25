Петербург 4 октября останется во власти циклонического вихря

Температура воздуха в Петербурге +8…+10 градусов.

Во вторник, 4 октября, Петербург останется во власти циклонического вихря. Он сформирует облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +8…+10, по Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду пройдут небольшие дожди, и около +10 градусов.

Фото: Piter.tv