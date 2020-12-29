Мурашко рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом

Наблюдения при этом продолжаются.

Иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется 7-8 месяцев, исследования продолжаются. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мы видим, что пациенты на протяжении где-то 7-8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Михаил Мурашко отметил, что на территории РФ отслеживают генетическое разнообразие коронавируса и можно сказать, что ситуация сейчас довольно стабильная. Глава Минздрава также сообщил, что в РФ заняты 70% больничных коек для пациентов с COVID-19.

Видео: Правительство России