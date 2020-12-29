Мурашко сообщил, что в РФ заняты 70% больничных коек для пациентов с COVID-19

Всего в России коечный фонд подразумевает 256 тысяч мест для больных коронавирусом.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на данный момент чуть более 70% развернутых для пациентов с COVID-19 больничных коек заняты. Такую информацию он озвучил на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Всего в России коечный фонд подразумевает 256 тысяч мест для больных коронавирусом. Также Мурашко рассказал, что 80% пациентов находятся на амбулаторном лечении.

Мишустин на президиуме оценил темпы вакцинации от коронавируса в России.

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