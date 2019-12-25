В 2023 году в Петербурге построят 19 школ

Некоторые школы достроят раньше срока.

Председатель Комстроя Петербурга Игорь Креславский в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, сколько школ построят в Северной столице в 2023 году.

Рекордное количество школ в этом году – 19. Из них за счёт бюджета – девять школ. На данный момент 11 зданий уже введено в эксплуатацию. Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству

Как отметили на портале "Строительный Петербург", работа в Северной столице идёт быстрыми темпами и некоторые школы введут в эксплуатацию раньше срока.

Также в Петербурге до 2024 года построят 37 детских садов.

Фото: Piter.tv