Беглов: в Петербурге на складах есть 300 тонн сахара и 200 тонн соли

Речь идет о складе сети X5 Group.

Петербург полностью обеспечен продуктами питания. Об этом заявил губернатор Александр Беглов после проверки запасов продуктов в оптово-распределительном центре сети X5 Group.

Данный склад обеспечивает 900 магазинов на Северо-Западе. По словам губернатора, он лично убедился в том, что только на данном складе более 300 тонн сахара и около 200 тонн соли.

Беглов также пояснил, что не все магазины имеют большие складские помещения, поэтому компании корректируют графики поставок.

Ранее губернатор Беглов заявил о снижении ажиотажного спроса на продукты в Петербурге.

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