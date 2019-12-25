Уролог рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

При этом врач подчеркнул, что нельзя принимать никакие стимулирующие препараты без назначения.

Врач-уролог рассказал, как сохранить потенцию у мужчины. Об этом сообщило издание "Блокнот Волгоград".

Для начала, медик порекомендовал вести здоровый образ жизни: правильно питаться и заниматься спортом. Также важно отказаться от алкоголя и курения. Также мужчинам важно заниматься сексом 2-3 раза в неделю. Именно регулярная половая жизнь может помочь мужчине поддерживать в норме здоровье, считает уролог.

При этом врач подчеркнул, что нельзя принимать никакие стимулирующие препараты без назначения, иначе можно столкнуться с неприятными последствиями.

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