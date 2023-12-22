Петербуржцам напомнили о сроках хранения новогодних салатов

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу сообщили, сколько часов в холодильнике могут храниться новогодние салаты.

Срок годности салатов из сырых овощей или фруктов составляет 18 часов, после заправки – лишь 12. Салаты, в которых содержатся мясо, птица и копчености, хранятся 18 часов без заправки, а с ней – 12. Те же сроки хранения и у салатов из вареных овощей.

Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки можно есть только 6 часов. 12 часов годны салаты из морепродуктов. Все салаты, содержащие маринованные, соленые и квашенные овощи, способны храниться 36 часов.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)