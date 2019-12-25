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Петербуржцам рассказали, как не поправиться во время новогодних праздников
Сегодня, 16:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, как не поправиться во время новогодних праздников

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Как не переесть в новогоднюю ночь и не поправиться после праздников. Об этом петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре Петербурга.

Новогодние праздники – время не только подарков и развлечений, но еще и обильных застолий, которые длятся не один день. И все усилия по сохранению красоты и здоровья, приложенные ранее, быстро сходят на нет.

Роспотребнадзор Петербурга

В Роспотребнадзоре предлагают начать праздник уже с утра, сделать свой выбор в пользу несладкого алкоголя, не забывать пить воду, разгружать организм во время новогодних праздников и проводить отдых активно.

Также петербуржцам напомнили правила безопасной сервировки стола. Они помогут сделать застолье не только красивым и вкусным, но и безопасным.

Фото: unsplash

Теги: новогодние праздники, новый год, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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