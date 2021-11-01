Глава Роспотребнадзора: после полного курса вакцинации COVID-19 заболевают 2-5%

Анна Попова отметила, что заболевают от 2 до 5% полностью вакцинированных. Глава Роспотребнадзора назвала это "хороший показателем для вакцины".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю заболевших коронавирусом россиян после полного курса вакцинации. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия-24".

Анна Попова отметила, что заболевают от 2 до 5% полностью вакцинированных. Глава Роспотребнадзора назвала это "хороший показателем для вакцины". Также она рассказала, что в больницах почти нет привитых пациентов с тяжелым течением заболевания.

Попова заявила, что отечественный препарат "защищает от тяжелого течения и печального исхода".

Ранее Попова рассказала, что заболеваемость COVID-19 не растет только в двух регионах РФ.

Видео: Telegram / Наиля