В Ленобласти живут более 19 тысяч человек с ВИЧ

В первый день зимы отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

В первый день зимы отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Ленинградской области с положительным ВИЧ-статусом живут более19 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

За 9 месяцев этого года зарегистрировано 536 новых случаев – это на 8% меньше, чем за такой же период в 2021 году. Основной путь передачи – половой.

В Ленобласти можно пройти тестирование на ВИЧ в каждом районе. Областной Центр СПИД запустил горячую линию, где смогут ответить на все, даже самые неудобные вопросы – она работает в будние дни с 9.00 до 16.00 по номеру +7-911-927-65-68.

В Петербурге за 11 месяцев 2022 года было выявлено 1150 случаев ВИЧ-инфекции.

Фото: администрация Ленинградской области