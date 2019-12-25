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В Ленобласти живут более 19 тысяч человек с ВИЧ
Сегодня, 11:12
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В Ленобласти живут более 19 тысяч человек с ВИЧ

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В первый день зимы отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

В первый день зимы отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Ленинградской области с положительным ВИЧ-статусом живут более19 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

За 9 месяцев этого года зарегистрировано 536 новых случаев – это на 8% меньше, чем за такой же период в 2021 году. Основной путь передачи – половой. 

В Ленобласти можно пройти тестирование на ВИЧ в каждом районе. Областной Центр СПИД запустил горячую линию, где смогут ответить на все, даже самые неудобные вопросы – она работает в будние дни с 9.00 до 16.00 по номеру +7-911-927-65-68.

В  Петербурге за 11 месяцев 2022 года было выявлено 1150 случаев ВИЧ-инфекции.

Фото: администрация Ленинградской области

Теги: вич, спид
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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