В Петербурге 13 классов находятся на удаленном обучении

Также закрыты 5 групп в детских садах.

По данным на 28 февраля, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса в Петербурге закрыты 5 групп в 5 детских садах. Об этом Piter.tv стало известно от Комитета по образованию.

Временно на дистанционном обучении находятся 13 классов в шести школах. Также на смешанном формате обучения по заявлению родителей находятся 4730 учеников (0,06% от общего количества обучающихся).

Ранее в Смольном выразили надежду, что новых волн COVID-19 не будет.

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