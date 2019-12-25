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В Петербурге 13 классов находятся на удаленном обучении
Сегодня, 12:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 13 классов находятся на удаленном обучении

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Также закрыты 5 групп в детских садах.

По данным на 28 февраля, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса в Петербурге закрыты 5 групп в 5 детских садах. Об этом Piter.tv стало известно от Комитета по образованию.

Временно на дистанционном обучении находятся 13 классов в шести школах. Также на смешанном формате обучения по заявлению родителей находятся 4730 учеников (0,06% от общего количества обучающихся).

Ранее в Смольном выразили надежду, что новых волн COVID-19 не будет.

Фото: pexels

Теги: детский сад, удалёнка, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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