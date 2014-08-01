В Петербурге в мае 2025 года построили 69 домов

Лидером в мае стал Василеостровский район.

В мае 2025 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 125 275,30 кв. м жилья. Это 69 домов на 2 327 квартир, включая индивидуальное жилое строительство. За месяц в городе было построено 62 дома ИЖС общей площадью 10 401 кв. м. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером в мае стал Василеостровский район, где сдали 70 080,00 кв.м жилья (1 дом на 1 226 квартир). На втором месте по объему ввода жилищного строительства оказался Пушкинский район (1 дом на 647 квартир) общей площадью 21 272,80 кв.м. На третьем месте – Курортный район, где построено 3 многоквартирных дома на 11 924,40 кв.м жилья, что составляет 229 квартир.

Также в мае было сдано 22 объекта общегражданского назначения. Среди них: детский сад на 350 мест во Фрунзенском районе, площадка для занятия спортом и физкультурой в Пушкинском районе, детский сад в Московском районе, склады в Колпинском районе, а также школа на 550 мест и магазин в Красносельском районе.

В Сестрорецке тем временем завершается строительство спального корпуса для школы олимпийского резерва.

Фото и инфографика: портал "Строительный Петербург"