Власти Петербурга заявили, что в городе фактически проживают до 7 млн человек

По данным на 2019 год, в Петербурге официально проживали 5,4 миллиона человек.

Фактическое постоянное население Петербурга достигает 7 миллионов человек, что на миллион превышает официальные показатели. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу городского Комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко.

По словам Чернейко, в основу исследования легли совмещенные сведения различных органов власти, таких как ФНС, ПФР, МВД, а также сотовых операторов, различных статистических исследований.

На сегодняшний день, официально в Петербурге трудятся и платят налоги около 3,1 млн человек. При этом, оценочные данные говорят о 4 миллионах занятых (в том числе почти 400 тысяч иностранцев).

Также за время пандемии до 400 тысяч человек из других регионов, работавших ранее в Петербурге, были вынуждены уехать обратно. И вернуться они готовы только при более привлекательных условиях труда.

В Петербурге за первые сутки 12 тыс. человек приняли участие в переписи населения.

Фото: Piter.tv