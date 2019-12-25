Самыми популярными стали "Ласточки" до Ораниенбаума и Калище.

Более 7,5 миллионов пассажиров СЗППК воспользовались "Ласточками" с начала 2022 года. Данный показатель на 24% выше, чем в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

Самыми популярными стали "Ласточки" до Ораниенбаума и Калище: с начала года ими воспользовались более 2 млн человек (на 29% больше аналогичного показателя 2021 года). Следующий по популярности маршрут Санкт-Петербург – Выборг – Санкт-Петербург. На данном направлении "Ласточками" воспользовались более 1,8 млн пассажиров.

С начала курсирования (2015г.) "Ласточки" перевезли более 61 млн пассажиров.

В Петропавловской крепости с 18 июля работает бесплатная выставка о Китайской Восточной железной дороге.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"