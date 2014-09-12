За ночь границу с Финляндией через МАПП Торфяновка пересекли 348 человек

МАПП Торфяновка работает круглосуточно.

На границе с Финляндией возобновилась работа двух пунктов пропуска (Ваалимаа и Ниирала). С полуночи 14 декабря финская сторона сняла ограничения на грузовое и пассажирское движение через МАПП Торфяновка и МАПП Вяртсиля. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

С полуночи до восьми утра 14 декабря через МАПП Торфяновка проследовало в оба направления 24 грузовика (7 – въехало в РФ, выехало – 17), 190 легковых авто (136 и 54 соответственно), 3 автобуса (1 – въехал в РФ, выехало – 2), 348 физических лиц (250 и 98 соответственно).

МАПП Торфяновка работает круглосуточно, МАПП Вяртсиля – ежедневно с 09:00 до 21:00.

Оператор автобусных перевозок ECOLINES возобновляет автобусные рейсы из Петербурга в Хельсинки с 14 декабря. Первый рейс из Северной столицы отправился в Финляндию в 06:45 в четверг, 14 декабря. Автобус Хельсинки — Петербург выедет в тот же день в 14:30.

Фото: пресс-служба ФТС России