В Петербурге с начала транспортной реформы произошло 85 ДТП с участием автобусов

С 1 по 6 июня в городе произошло уже три ДТП с участием социальных автобусов.

За время первого этапа транспортной реформы (1 апреля – 1 июня)в Петербурге произошло 85 ДТП с участием автобусов. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Причинами возросшего количества аварий с участием общественного транспорта стали увеличение медленных и громоздких автобусов, также недостаточный уровень подготовки водителей.

С начала второго этапа реформы, с 1 июня, в городе произошло уже три ДТП с участием социальных автобусов. При этом накануне в аварии на Московском проспекте столкнулись сразу три автобуса.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Юлка Ustinova)