Отличникам из многодетных семей Петербурга предложили давать скидку на обучение

Речь идёт о получении среднего профессионального образования.

На официальном сайте петербургского ЗакСа появился законопроект, согласно которому студенты-отличники из многодетных семей не старше 23 лет смогут получить 50% скидку на оплату обучения в колледжах.

Депутаты считают, что такая мера поддержки может замотивировать молодежь к учебе на "отлично", что важно в условиях нехватки кадров по рабочим специальностям. Также для начисления выплаты ребенок должен получать образование этого уровня впервые.

Законопроект в случае его одобрения предлагается ввести с 1 января 2026 года.

Ранее в Петербурге был принят во втором чтении законопроект о трате маткапитала на замену окон и дверей.

Фото: unsplash (JESHOOTS.COM)