В Южно-Приморском парке обнаружили скелетированные останки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 23 марта обратилась женщина, которая рассказала о страшной находке. На месте происшествия на земле в Южно-Приморском парке в 500 метрах от дома 14 по улице Маршала Захарова полицией обнаружен скелетированный труп неизвестного пола около 94 сантиметров. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Изъято: 4 пакета, 3 пластиковых бутылки, 3 окурка.
Петербуржец проведет 7 лет в колонии за избиение матери до смерти. По данным следствия, в феврале 2019 года в дачном поселке Константиновка, в Горелово, мужчина поругался с матерью и решил расправиться с ней.
Фото: Piter.tv
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