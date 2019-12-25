Полицией обнаружен скелетированный труп неизвестного пола около 94 сантиметров.

В Южно-Приморском парке обнаружили скелетированные останки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 23 марта обратилась женщина, которая рассказала о страшной находке. На месте происшествия на земле в Южно-Приморском парке в 500 метрах от дома 14 по улице Маршала Захарова полицией обнаружен скелетированный труп неизвестного пола около 94 сантиметров. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Изъято: 4 пакета, 3 пластиковых бутылки, 3 окурка.

Петербуржец проведет 7 лет в колонии за избиение матери до смерти. По данным следствия, в феврале 2019 года в дачном поселке Константиновка, в Горелово, мужчина поругался с матерью и решил расправиться с ней.

Фото: Piter.tv