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В Ленобласти пенсионер нашел на дачном участке человеческие останки
Сегодня, 9:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти пенсионер нашел на дачном участке человеческие останки

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Следователем возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В Лужском районе пенсионер во время работы на участке обнаружил скелетированные человеческие останки. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 82-летнего мужчины, утром 19 апреля при обработке почвы на своем дачном участке СНТ "Прогресс" Мшинского массива, он в земле обнаружил скелетированные человеческие останки. Останки направлены в морг на исследование для установления причины смерти.

Данный участок пенсионер приобрел в 2020 году. Следователем возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Также владелец частного дома в Стрельне нашёл в подвале человеческие кости.

Фото: pxhere.com

Теги: кости, останки
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Кривоцюк Инна
Сегодня 10:15

Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra

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