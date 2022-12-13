В Ленобласти пенсионер нашел на дачном участке человеческие останки

В Лужском районе пенсионер во время работы на участке обнаружил скелетированные человеческие останки. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам 82-летнего мужчины, утром 19 апреля при обработке почвы на своем дачном участке СНТ "Прогресс" Мшинского массива, он в земле обнаружил скелетированные человеческие останки. Останки направлены в морг на исследование для установления причины смерти.
Данный участок пенсионер приобрел в 2020 году. Следователем возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Также владелец частного дома в Стрельне нашёл в подвале человеческие кости.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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