В Ленобласти пенсионер нашел на дачном участке человеческие останки

Следователем возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В Лужском районе пенсионер во время работы на участке обнаружил скелетированные человеческие останки. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 82-летнего мужчины, утром 19 апреля при обработке почвы на своем дачном участке СНТ "Прогресс" Мшинского массива, он в земле обнаружил скелетированные человеческие останки. Останки направлены в морг на исследование для установления причины смерти.

Данный участок пенсионер приобрел в 2020 году. Следователем возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Также владелец частного дома в Стрельне нашёл в подвале человеческие кости.

Фото: pxhere.com