У новой станции метро в Петербурге построят общественное пространство со скейт-парком

Стоимость проекта составляет около 300 млн рублей, его намерены реализовать поэтапно в течение 5 лет.

В Петербурге компания BS Art Development готовит проекты реновации исторического Дворца культуры и техники имени И. И. Газа и благоустройства прилегающей территории на площади в 3 гектара. Причиной этому стали признание его объектом культурного наследия регионального значения и открытие станции метро "Путиловская". Об этом 14 июня пишет "РБК Петербург", ссылаясь на BS Art Development.

Компания арендует Дворец культуры имени Газа у ГК "Кировский Завод" с 2016 года. Здание построили в 1930-х годах в стиле конструктивизма. Концепция реновации предполагает возвращение к изначальному конструктивистскому облику. Так, планируется восстановление стеклянных витражей и элементов декора фасада, террасы на крыше и небольшой купольной башни.

Неподалеку появится скейт-парк. Также обустроят площадку для контейнеров под магазины, кафе, расположат рекреационные зоны со скамейками и арт-объектами. Стоимость проекта составляет около 300 млн рублей, его намерены реализовать поэтапно в течение 5 лет. Основная фаза начнется после открытия "Путиловской".

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Фото: BS Art Development