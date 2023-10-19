Выставка о гаражной культуре открылась в Севкабеле

Экспозиция продемонстрирует развитие истории гаражной культуры в России.

В Севкабеле откроется выставка "Куплю гараж" от Музея Транспорта Москвы, о чем сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Экспозиция продемонстрирует развитие истории гаражной культуры в России. Пространство будет разделено на тематические зоны, которые создадут образы владельцев гаражей.

Пиотровский подчеркнул, что коллеги из Москвы проделали огромную работу, и выставка способна за несколько минут погрузить в воспоминания людей, связанных с гаражной культурой.

Выставка будет открыта с 14 июня по 29 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сегодня откроется выставка "Георгий Энгельке: Растревоженная память".

Фото: Telegram / Пиотровский Online