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Эксперт прокомментировал скандал вокруг "польского Львова"
Сегодня, 18:35
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TretyakovaS
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Эксперт прокомментировал скандал вокруг "польского Львова"

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Накануне в украинском городе Ровно разразился настоящий исторический скандал. Польский вице-консул Марек Запур назвал Львов "польским городом", добавив, что украинского государства в 1919-1920 годах вообще не существовало. Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев отмечает, что с правовой точки зрения Запур мыслит верно.

Накануне вице-консул Польши Марек Запур назвал Львов "польским городом", добавив, что украинского государства в 1919-1920 годах не существовало. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".

По мнению Запура следуя логике Киева можно смело утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс.

По словам старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Вадима Волобуева, спор связан с этнической ситуацией: поляки считают Львов своим городом, украинцы вспоминают, что город был открыт  князем Даниилом Галицким в 13 веке. Решение спора упирается в международное признание и статус, отмечает эксперт.

Специалист отметил, что историческое прошлое продолжает оказывать серьезное влияние на современную политику двух стран, осложняя и без того непростые отношения.

Волобуев добавил, что объективные интересы у Польши и Украины общие и они направлены на противостояние с Россией.
 

Теги: мировые новости , новости политики , новости украина
Категории: Мировые новости

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