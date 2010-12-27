Эксперт прокомментировал скандал вокруг "польского Львова"

Накануне в украинском городе Ровно разразился настоящий исторический скандал. Польский вице-консул Марек Запур назвал Львов "польским городом", добавив, что украинского государства в 1919-1920 годах вообще не существовало. Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев отмечает, что с правовой точки зрения Запур мыслит верно.

Накануне вице-консул Польши Марек Запур назвал Львов "польским городом", добавив, что украинского государства в 1919-1920 годах не существовало. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По мнению Запура следуя логике Киева можно смело утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс.



По словам старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Вадима Волобуева, спор связан с этнической ситуацией: поляки считают Львов своим городом, украинцы вспоминают, что город был открыт князем Даниилом Галицким в 13 веке. Решение спора упирается в международное признание и статус, отмечает эксперт.



Специалист отметил, что историческое прошлое продолжает оказывать серьезное влияние на современную политику двух стран, осложняя и без того непростые отношения.



Волобуев добавил, что объективные интересы у Польши и Украины общие и они направлены на противостояние с Россией.

