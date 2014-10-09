Они считают, что Европа вкладывала деньги не в те направления.

Министры экономики G7 заявили, что будут рекомендовать энергетическим компаниям не подчиняться требованиям Путина об оплате газа в рублях. Они призывают добиваться выполнения условий оплаты согласно контрактам, то есть в долларах или евро. Ситуацию прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет заниматься благотворительностью. Эксперты отметили, что вскоре после этого курс доллара на торгах опустился ниже 90 рублей.

Напомним, что на мировом рынке энергоносителей - структурный дефицит, возникший в силу многолетнего недоинвестирования в добычу ископаемого топлива. Недоинвестирование - следствие ESG, зеленого курса, гендерного разнообразия и многих актуальных и модных трендов, свыше двух десятилетий правивших миром. авторы Telegram-канала.

Эксперты также считают, что покупатель на уголь, нефть или газ найдется всегда.

Фото: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz