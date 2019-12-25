В Петербурге психолог назвала симптомы тревожного расстройства

Тревога является защитной реакцией организма на внешние раздражители.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Маргарита Алексеева назвала неочевидные симптомы тревожного расстройства. Тревогу испытывают все – кто-то чаще, кто-то реже. Эта эмоция является защитной реакцией организма на внешние раздражители.

Согласно результатам опроса Института психологии РАН, у 39% россиян есть признаки депрессии, а у 24% – симптомы тревоги. У тревожных расстройств основные симптомы соматические. Например, многолетняя история болей в шее и верхней части спины или ухудшение качества сна. Также говорить о тревожности может постоянная тяга к перекусам и онлайн-шоппингу.

Потливость также относят к симптомам. Сухость во рту, которая не связана с особенностями питания или лекарствами. Еще очень явный фактор – физическое напряжение, когда человек чувствует, что он как сжатая пружина, и очень маленький стимул может привести к тому, что человек взрывается. Маргарита Алексеева, клинический психолог

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