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В Петербурге психолог назвала симптомы тревожного расстройства
Сегодня, 17:14
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В Петербурге психолог назвала симптомы тревожного расстройства

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Тревога является защитной реакцией организма на внешние раздражители.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Маргарита Алексеева назвала неочевидные симптомы тревожного расстройства. Тревогу испытывают все – кто-то чаще, кто-то реже. Эта эмоция является защитной реакцией организма на внешние раздражители. 

Согласно результатам опроса Института психологии РАН, у 39% россиян есть признаки депрессии, а у 24% – симптомы тревоги. У тревожных расстройств основные симптомы соматические. Например, многолетняя история болей в шее и верхней части спины или ухудшение качества сна. Также говорить о тревожности может постоянная тяга к перекусам и онлайн-шоппингу. 

Потливость также относят к симптомам. Сухость во рту, которая не связана с особенностями питания или лекарствами. Еще очень явный фактор – физическое напряжение, когда человек чувствует, что он как сжатая пружина, и очень маленький стимул может привести к тому, что человек взрывается.  

Маргарита Алексеева, клинический психолог

Ранее на Piter.TV: в Петербурге эксперт рассказала, как игры помогают держать мозг в тонусе. 

Фото: unsplash 

Теги: психология, тревожное расстройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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