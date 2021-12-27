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В Петербурге 13 августа на площади Победы прозвучит Седьмая симфония
Сегодня, 12:15
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В Петербурге 13 августа на площади Победы прозвучит Седьмая симфония

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Ленинградская симфония 13 августа прозвучит в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического оркестра под руководством заслуженного артиста РФ Александра Титова.

Седьмая Симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит 13 августа на площади Победы. Концерт начнется в 20:00. В Петербурге 9 августа отмечали 80-летие со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Ленинграде, написанной композитором во время блокады.‌ 

Ленинградская симфония 13 августа прозвучит в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического оркестра под руководством заслуженного артиста РФ Александра Титова.

Услышать Седьмую симфонию можно будет также в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: площадь победы, симфония шостаковича
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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