В Петербурге 13 августа на площади Победы прозвучит Седьмая симфония

Ленинградская симфония 13 августа прозвучит в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического оркестра под руководством заслуженного артиста РФ Александра Титова.

Седьмая Симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит 13 августа на площади Победы. Концерт начнется в 20:00. В Петербурге 9 августа отмечали 80-летие со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Ленинграде, написанной композитором во время блокады.‌

Ленинградская симфония 13 августа прозвучит в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического оркестра под руководством заслуженного артиста РФ Александра Титова.

Услышать Седьмую симфонию можно будет также в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Фото: пресс-служба Смольного