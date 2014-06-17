В Петербурге самокаты становятся альтернативой такси

Подсчитано, что СИМ на 30% быстрее общественного транспорта и на 60% – передвижения пешком.

Аренда кикшеринговых электросамокатов повышает доступность такси на 23% и на 40% разгружает проезжую часть. Так, каждую неделю в Петербурге около 160 тыс. человек берут в аренду средства индивидуальной мобильности (СИМ) для коротких поездок, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 августа.

Подсчитано, что СИМ на 30% быстрее общественного транспорта и на 60% – передвижения пешком. В будние дни наиболее активное время для аренды самокатов наступает в периоды с 07:00 до 09:00 и в 17:00-19:00. В моменты возникновения затруднений в движении на дорогах совершается 40% от всех поездок, показатель востребованности такси составляет только 32%.

Ранее на Piter.TV: за неделю в Петербурге на пользователей СИМ составили более 2 тыс. протоколов.

Фото: Piter.TV