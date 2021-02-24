Петербуржец попытался провезти в Финляндию 50 пачек сигарет под двигателем

В отношении петербуржца возбуждено дело об административном правонарушении.

Пенсионер из Санкт-Петербурга пытался вывезти в Финляндию через таможенный пост МАПП Светогорск пять блоков сигарет, спрятав их под двигателем своего микроавтобуса. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

В ходе осмотра микроавтобуса Volkswagen выборгские таможенники обнаружили 50 пачек сигарет, которые находились в полости между двигателем и защитой картера. Товар и микроавтобус изъяты таможенным органом в качестве предмета и орудия совершения административного правонарушения.

В отношении петербуржца возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов).

Ранее выборгские таможенники пресекли незаконный ввоз 70 предметов одежды из Финляндии.

Фото: пресс-служба СЗТУ