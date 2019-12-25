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Сиделка похитила со счета 81-летнего петербуржца почти миллион рублей
Сегодня, 9:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сиделка похитила со счета 81-летнего петербуржца почти миллион рублей

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По факту кражи возбуждено уголовное дело.

У петербургского 81-летнего пенсионера сиделка украла с банковского счета почти миллион рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего мужчины, в период с 22 ноября по 27 декабря 2022 года его 55-летняя сиделка похитала с его счета 970 572 рубля. Она пользовалась им по доверенности во время работы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В мае на Просвещения задержали карманницу, которая вытащила два кошелька у 89-летней пенсионерки.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, пенсионер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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