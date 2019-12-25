Сиделка похитила со счета 81-летнего петербуржца почти миллион рублей

У петербургского 81-летнего пенсионера сиделка украла с банковского счета почти миллион рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам пострадавшего мужчины, в период с 22 ноября по 27 декабря 2022 года его 55-летняя сиделка похитала с его счета 970 572 рубля. Она пользовалась им по доверенности во время работы.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В мае на Просвещения задержали карманницу, которая вытащила два кошелька у 89-летней пенсионерки.
Фото: Piter.tv
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