Петербургские автомобилисты заплатят штраф 3 тысячи рублей за "закрытые" номера в зоне платной парковки

С 1 февраля в зоне платной парковки начнется патрулирование улиц пешими инспекторами.

В Петербурге автовладельцы с "закрытыми" номерами заплатят штрафы за нарушение правил стоянки в зоне платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

С 1 февраля в зоне платной парковки начнется патрулирование улиц пешими инспекторами, которые будут выявлять автомобили с закрытыми номерами, убирать с номеров посторонние предметы и обеспечивать возможность фиксации нарушений с помощью средств автоматической фотофиксации. Автовладельцам, нарушившим правила стоянки в зоне платной парковки, Комитетом по транспорту будет выписан штраф в размере 3000 рублей.

Сейчас выявление нарушений правил пользования платной парковкой в Санкт-Петербурге проводится с помощью "Дозоров" – передвижных комплексов фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме. При этом "Дозоры" не в состоянии оценить наличие и видимость дорожных знаков, а также присутствие предметов и других обстоятельств, мешающих определению регистрационных знаков ТС.

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Фото: Комитет по транспорту