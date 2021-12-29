Петербурженка выплатит штраф за оскорбительные сообщения знакомой мужа

Было возбуждено административное дело об оскорблении.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по заявлению местной жительницы об оскорблениях. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в сентябре 2021 года на мобильный телефон женщины стали поступать сообщения оскорбительного содержания от супруги ее знакомого.

Было возбуждено административное дело об оскорблении. Мировой судья назначил женщине штраф.

Ранее стало известно, что бывшие петербургские полицейские заплатят штраф за взятку в 7 тысяч рублей.Каждый из обвиняемых должен выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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