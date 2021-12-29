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Бывшие петербургские полицейские заплатят штраф за взятку в 7 тысяч рублей
Сегодня, 11:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Бывшие петербургские полицейские заплатят штраф за взятку в 7 тысяч рублей

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Каждый из обвиняемых должен выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.

В Петербурге осудили бывших сотрудников полиции по Кировскому району за злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество. Об этом сообщила городская прокуратура.

Суд установил, что в октябре 2021 года обвиняемые в ходе патрулирования обнаружили двух нарушительниц, от которых они приняли взятку в размере семи тысяч рублей за освобождение от административной ответственности.

Каждый из обвиняемых должен выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В новогодние праздники сотрудники ДПС Петербурга пресекли 2 попытки дачи взяток.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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