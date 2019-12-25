В Ленобласти 26 мая ожидается усиление ветра до 15-18 м/с

Усиление ветра ожидается с 10:00-13:00.

МЧС предупреждает жителей Ленинградской области об усилении ветра 26 мая на территории региона.

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 мая, начиная с 10:00-13:00 ожидается местами усиление восточного, юго-восточного ветра до 15-18 м/с.

При сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закройте окна;

- машину поставьте в гараж или припаркуйте ее вдали от деревьев и вдали от слабо укреплённых конструкций;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

В Петербурге 26 мая ожидаются дожди и +12 градусов.

Фото: pixabay