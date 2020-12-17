В Ленобласти объявили штормовое предупреждение

Местами ожидается сильный снег, мокрый снег.

Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в конце дня 7 апреля и 8 апреля в течение ночи на востоке Ленинградской области местами ожидается сильный снег, мокрый снег.

Специалисты МЧС просят граждан не передвигаться на автомобилях, не оставлять машину и самим не ходить под шаткими конструкциями.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01", "101". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Гололедица и мокрый снег ожидают петербуржцев в четверг.

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