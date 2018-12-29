Фантастический шпагат американской гимнастки взорвал интернет

Видео с выступлением американской гимнастки облетело соцсети и стало вирусным.

Выступление американской гимнастки сделало ее знаменитой на весь мир.

Кэтэлин Охаши выступала за Калифорнийский университет на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge. Выступление Кэтэлин было очень эмоциональным, задорным, профессиональным.

Но больше всего судей и зрителей восхитили трюки, которые с небывалой точностью выполнила спортсменка. А ее шпагаты в прыжке сделали ее знаменитой на всю планету.

Видео разлетелось по сети и стало вирусным. Выступление Кэтэлин просмотрели больше 25 миллионов раз.

Видео: Twitter