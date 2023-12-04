На перегоне Новая Деревня — Лахта грузовой тепловоз сошел с рельсов

С рельсов необщего пользования в Петербурге сошел грузовой тепловоз. По факту происшествия проводит проверку Северо-Западная транспортная прокуратура, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Предварительно, ночью 18 ноября на 11-м километре перегона Новая Деревня — Лахта, на подъездных путях коммерческой организации, произошел сход маневрового тепловоза. В результате случившегося никто не пострадал.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Ранее на Piter.TV: на Сортировочном грузовой поезд сошел с рельсов.
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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