На перегоне Новая Деревня — Лахта грузовой тепловоз сошел с рельсов

Пострадавших нет.

С рельсов необщего пользования в Петербурге сошел грузовой тепловоз. По факту происшествия проводит проверку Северо-Западная транспортная прокуратура, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Предварительно, ночью 18 ноября на 11-м километре перегона Новая Деревня — Лахта, на подъездных путях коммерческой организации, произошел сход маневрового тепловоза. В результате случившегося никто не пострадал.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: на Сортировочном грузовой поезд сошел с рельсов.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры