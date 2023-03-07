На Сортировочной грузовой поезд сошел с рельсов

В результате происшествия пострадавших и задержки движения поездов не было.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода вагонов грузового поезда на станции Сортировочный-Московский. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сход поезд с рельсов произошел 21 сентября. В результате происшествия пострадавших и задержки движения поездов не было. Причины случившегося уточняются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее, 6 сентября, на той же станции также произошел сход вагона грузового поезда.

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры