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На Сортировочной грузовой поезд сошел с рельсов

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В результате происшествия пострадавших и задержки движения поездов не было.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода вагонов грузового поезда на станции Сортировочный-Московский. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

Сход поезд с рельсов произошел 21 сентября. В результате происшествия пострадавших и задержки движения поездов не было. Причины случившегося уточняются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее, 6 сентября, на той же станции также произошел сход вагона грузового поезда. 

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: поезд сошел с рельсов, станция сортировочная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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