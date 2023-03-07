В Петербурге грузовой поезд сошел с рельсов

В результате происшествия никто не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода вагона грузового поезда в Петербурге 6 сентября на станции Сортировочная-Московская, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал, задержки движения составов не произошло. Причины случившегося уточняются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, сбил женщину в Тверской области.

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры