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В Петербурге грузовой поезд сошел с рельсов

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В результате происшествия никто не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода вагона грузового поезда в Петербурге 6 сентября на станции Сортировочная-Московская, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

В результате происшествия никто не пострадал, задержки движения составов не произошло. Причины случившегося уточняются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Ранее мы рассказывали о том, что "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, сбил женщину в Тверской области. 

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: грузовой поезд сошел с рельсов, станция сортировочная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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