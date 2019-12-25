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На Сортировочной с рельсов сошел грузовой вагон
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На Сортировочной с рельсов сошел грузовой вагон

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По информации СМИ, состав перевозил рыбу.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода грузового вагона на путях необщего пользования в Петербурге. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. 

Предварительно, вечером 25 на станции Сортировочная грузовой поезд сошел с рельсов. По информации СМИ, состав перевозил рыбу. 

В результате случившего никто не пострадал. Работа станции осуществляется в штатном режиме. Все причины и обстоятельства схода устанавливаются. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Ранее на Piter.TV: на перегоне Новая Деревня — Лахта грузовой тепловоз сошел с рельсов. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Теги: поезд сошел с рельсов, станция сортировочная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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