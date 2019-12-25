На Сортировочной с рельсов сошел грузовой вагон

По информации СМИ, состав перевозил рыбу.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода грузового вагона на путях необщего пользования в Петербурге. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Предварительно, вечером 25 на станции Сортировочная грузовой поезд сошел с рельсов. По информации СМИ, состав перевозил рыбу.

В результате случившего никто не пострадал. Работа станции осуществляется в штатном режиме. Все причины и обстоятельства схода устанавливаются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: на перегоне Новая Деревня — Лахта грузовой тепловоз сошел с рельсов.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры