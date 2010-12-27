Новый ведущий шоу "Форт Боярд" Сергей Шнуров выложил фото со съемок

Также он не позабыл подписать фотографию в любимой стихотворной форме.

Новый ведущий телеигры "Форт Боярд" Сергей Шнуров выложил в своем Instagram первую фотографию со съемок популярного шоу. А также приложил к ней небольшой стишок.

Съемки программы проходят во Франции. Среди участников певица Анна Седокова, хореограф Егор Дружинин, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Сергей Светлаков, Михаил Шац, актриса Эвелина Бледанс. Также недавно на съемки приехала Ольга Бузова.

"Форт Боярд" – французское шоу, которое транслировалось в 30 странах. Российский вариант передачи с "Паспарту" выходил с 1998-го по 2013 год.

Фото: Instagram/ shnurovs