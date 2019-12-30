В Петербурге шесть лет делят тигриную шкуру из кабинета Семенова-Тян-Шанского

Коллекция артефактов ученого также рискует быть разделенной на части, хотя целый век ее старались хранить в целостности.

Три петербургских суда отказали делить коллекцию предметов из домашней обстановки российского путешественника и ученого Петра Семенова-Тян-Шанского, рассказал "Петербургский дневник". Судебные разбирательства по этому поводу идут с 2018 года, коллекцию пытаются разделить несколько потомков коллекционера.

В январе Третий кассационный суд признал отказ в делёжке справедливым и законным, Городской суд вместе с упомянутым учреждением-коллегой не принимал новые доказательства сторон. Инстанции лишь рассматривали законность решения Василеостровского суда, который оказался первым в череде разбирательств.

Петр Семенов-Тян-Шанский жил в доме на 8-й линии Васильевского острова. После его кончины в 1914 году наследники решили оставить его рабочий кабинет и комнаты в прежнем виде. В спорной коллекции, за которую сейчас сражаются потомки, имеется в том числе шкура тигра, добытая во время экспедиции на Тянь-Шань. Остальные 200 ценных предметов хранятся в хорошем состоянии уже более века, и до 2018 года коллекцию не думали делить на отдельные вещи. Родственники ученого довольно давно пытались передать рабочий кабинет географическому обществу, создать в нем музей, а также проводили в доме экскурсии, реставрировали артефакты и делали выставки. Наталия Владимировна Семенова-Тян-Шанская до процесса успела передать ценности предка Фонду наследия географа для создания музея. Сделать из коллекции три части первыми потребовали Вера Александровна Семенова-Тян-Шанская и Игорь Александрович Симкин в 2014 году.

Ранее мы писали, что в петербургском дворце Меншикова нашли тысячи редких бумаг.

Фото: "Петербургский дневник"