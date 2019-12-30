В петербургском дворце Меншикова нашли тысячи редких бумаг

Среди старинного строительного мусора оказались также раритетные игральные карты, документы и даже фантики.

В Наугольных палатах Меншиковского дворца на углу Университетской набережной и Кадетской линии Васильевского острова обнаружился настоящий клад – при разборе строительного мусора сотрудники университетской лаборатории археологии нашли редкие документы и бумаги. Об этом на своей странице в Facebook рассказал историк Адриан Селин.

Как выяснилось, дощатый пол многие годы хранил под половицами тысячи листов документов XVIII-XX веков. Историк отмечает, что бумаги иллюстрируют повседневный быт военных учреждений города. Среди мусора нашли записки, доносы, игральные карты, сохранился даже фантик от конфеты "Победа" с изображением географической карты и Беломорканала, сладость выпустили в советское время на кондитерском заводе имени Самойловой.

Судьба редкой коллекции пока неизвестна: хорошо сохранившиеся документы могут пригодиться музеям или реставраторам, но о конкретных руках, в которые может попасть бумажный клад, еще не ясен.

Ранее мы писали, что петербургский этнографический музей возобновляет проект фондохранилища.

Фото: Адриан Селин / Facebook