В этом году музей готовит новые образовательные программы, научные экспедиции и проекты.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что петербургский этнографический музей возобновляет проект фондохранилища. Об этом сообщила новый директор Юлия Купина.

Купина отметила, что музею не хватает места, поэтому рассматривается вариант строительства фондохранилища на территории Михайловского сада. Отметим, что соответствующие разговоры длятся с 2014 года.

Также в музее отметили, что в 2020 этнографический музей подготовил новые образовательные программы. Кроме того, посетителей ждут научные экспедиции и проекты.

Ранее мы сообщали о том, что парки в Петергофе закрыли из-за ветра.

Фото:этнографический музей