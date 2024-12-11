Школьнику из Петербурга вспороло живот ручкой велосипедного тормоза

Он получил травму во время занятий экстремальным велоспортом.

Вчера в один из травмпунктов Санкт-Петербурга поступил мальчик 10-ти лет. У него обнаружили рваную рану в области живота, – сообщают в 78.ru.

По информации журналистов, травму несовершеннолетний получил во время занятий с велосипедом на Планерной улице в ТК "Leo Mall". Живот ему вспорола ручка тормоза, которая вошла в тело примерно на 7 см. В медучреждении мальчику зашили рану. В данный момент он находится на домашнем лечении и регулярно ездит на перевязки.

Правоохранители расследуют обстоятельства и причины происшествия.

Ранее мы рассказывали, что Бастрыкин заинтересовался инцидентом в петербургском лазертаге, где пострадал 11-летний.

Фото: Piter.TV