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В Петербурге восьмиклассника госпитализировали с разрывом сигмовидной кишки и перитонитом
Сегодня, 8:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге восьмиклассника госпитализировали с разрывом сигмовидной кишки и перитонитом

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Он после переедания пожаловался бабушке на боли в брюшной полости.

В педиатрический институт поступил школьник с разрывом сигмовидной кишки, острым перитонитом. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию из педиатрического института поступила телефонограмма. К ним 26 декабря из квартиры дома на проспекте Просвещения поступил восьмиклассник с разрывом сигмовидной кишки, острым перитонитом, в тяжелом состоянии (опрашивать нельзя).

Полицией установлено, что около 12:00 мальчик  пожаловался своей бабушке на боли в брюшной полости (после переедания), которая сообщила об этом его матери. Мама мальчика сама отвезла ребёнка в детскую городскую больницу № 7. Оттуда он бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в педиатрический институт.

Ребёнок проживает совместно с матерью и отчимом.

Ранее незнакомец надругался над жительницей Петербурга на улице Марата.

Фото: Piter.tv

Теги: перитонит, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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