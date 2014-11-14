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Незнакомец надругался над жительницей Петербурга на улице Марата
Сегодня, 13:06
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Незнакомец надругался над жительницей Петербурга на улице Марата

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Женщина за медицинской помощью не обращалась.

В пятницу вечером, 24 октября, 33-летнюю жительницу Петербурга в центре города изнасиловал неизвестный. По информации Piter.tv, мужчина надругался над заявительницей в комнате на улице Марата.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала стражам порядка, что своего обидчика она ранее не встречала, знакома с ним не была. Девушка от помощи медиков отказалась. 

На данный момент проводится проверка по факту случившегося. Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в общежитии Новой Ладоги молодой человек надругался над девушкой при друзьях.

Фото: Pexels

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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