Незнакомец надругался над жительницей Петербурга на улице Марата

Женщина за медицинской помощью не обращалась.

В пятницу вечером, 24 октября, 33-летнюю жительницу Петербурга в центре города изнасиловал неизвестный. По информации Piter.tv, мужчина надругался над заявительницей в комнате на улице Марата.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала стражам порядка, что своего обидчика она ранее не встречала, знакома с ним не была. Девушка от помощи медиков отказалась.

На данный момент проводится проверка по факту случившегося. Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в общежитии Новой Ладоги молодой человек надругался над девушкой при друзьях.

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