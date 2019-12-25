Школьник отравился алкоголем на Индустриальном проспекте

Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Петербурге 14-летний школьник получил острое пероральное отравление алкоголем. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию из Детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что к ним с острым пероральным травлением этанолом в тяжёлом состоянии поступил 14-летний А. Его забрали с улицы от дома 7 по Искровскому проспекту.

Состоит на учёте в ОДН.

В начале апреля петербуржец умер после съеденной яичницы, приготовленной на средстве от тараканов.

Фото: Piter.tv