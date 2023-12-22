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В Петербурге девятиклассница оказалась в реанимации после употребления алкоголя
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге девятиклассница оказалась в реанимации после употребления алкоголя

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Ранее в употреблении алкогольных и наркотических веществ девочка замечена не была.

В Центральном районе Петербурга школьница отравилась алкоголем и попала в реанимацию. Об этом стало известно Piter.tv.

Около десяти часов вечера 8 января от дома 30 по Лиговскому проспекту с токсическим действием алкоголя в тяжелом состоянии была госпитализирована девятиклассница. Школьницу доставили в реанимацию.

По предварительной информации, подросток в ТЦ "Галерея" выпивала алкоголь, были кратковременные потери сознания. Ранее в употреблении алкогольных и наркотических веществ девочка замечена не была.

Семья неполная, благополучная, на учетах не состоит. Проводится проверка.

Также на Просвещения нашли школьницу в сугробе с отравлением наркотиками.

Фото: Piter.TV

Теги: алкоголь, дети, реанимация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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